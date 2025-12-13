Serie A Women: Juventus ribalta la sfida contro il Napoli, si conclude 2 - 1 FOTO

La Juventus Women ribalta la sfida nella ripresa e vince 2-1 contro il Napoli l'ultima gara di campionato del 2025 delle bianconere: sotto 0-1 all'intervallo, la squadra di Canzi cambia marcia nei secondi 45 minuti trovando subito la rete del pareggio con Beccari e vincendo grazie al gol al minuto 86 firmato da Cambiaghi.

Di seguito il racconto della gara, le parole del post partita e il tabellino del match.

IL RACCONTO NEL MATCH

Cielo azzurro e giornata limpida a Biella, in una tarda mattinata che vede scendere in campo la Juventus Women in casa contro il Napoli: una gara da subito non semplice, con la squadra bianconera che fatica a creare occasioni da gol - impensierendo la retroguardia partenopea con una conclusione deviata di Barbara Bonansea e poco altro al minuto 24.

Per il resto, a rendersi pericoloso nella prima frazione di gioco è soprattutto il Napoli: prima con la doppia occasione al 37 che porta Troan a colpire il palo e poi 120 secondi dopo approfittando di una carambola in area bianconera con Kozak nel punire la Juventus Women con un destro che le permette di realizzare la sua seconda rete in campionato e di portare in vantaggio le partenopee.

La reazione d’orgoglio delle bianconere non porta a nessuna grande occasione prima dell’intervallo, con le squadre che vanno a riposo così sul punteggio di 0-1 in favore per il Napoli.

I 15 minuti di riposo servono da scossa per le ragazze bianconere, che alla ripresa della gara affondano il colpo già nel primo minuto con Chiara Beccari, che colpisce al volo al centro dell’area e segna la rete dell’1-1 - il primo gol stagionale per lei in campionato.

Gli spazi per la Juventus Women si aprono, con il Napoli che si abbassa a difendere - schiacciato dalla pressione - per poi cercare in contropiede di colpire: al 61' ci vuole un grande recupero di Lenzini per arginare la ripartenza della squadra campana.

Al minuto 71 è sempre la solita Bonansea a inventare sulla corsia di destra: il cross in mezzo pesca Beccari in corsa che va a colpire di testa da ottima posizione, ma non riesce a centrare lo specchio della porta.

Nel momento in cui la partita sembrava indirizzata verso il pareggio, arriva la zampata di Cambiaghi: palla in mezzo messa da Krumbiegel deviata non in maniera precisa dalla difesa ospite, ma bravissima l'attaccante bianconera ad arpionarla prima e a colpire poi in mezza girata per il gol che vale il 2-1, la vittoria e i tre punti per la Juventus Women.

LE PAROLE DEL POST PARTITA

MASSIMILIANO CANZI

«Al termine del primo tempo siamo rientrate negli spogliatoi molto arrabbiate, io in particolare. Nella ripresa, invece, abbiamo giocato decisamente meglio, ma se fosse finita in parità questa gara non ci saremmo dovute lamentare. Abbiamo portato a casa i tre punti perchè la nostra qualità individuale era superiore rispetto a quella del Napoli, ma ci tengo a sottolineare che le nostre avversarie hanno giocato una grande gara. Sicuramente i cambi, ancora una volta, hanno giocato un ruolo molto importante perchè ci hanno permesso di cambiare marcia nel finale. Avendo giocato martedì in Austria ho cercato di dosare le energie fisiche e mentali di tutte le ragazze e in questo senso ho avuto risposte positive.

Le condizioni di Bonansea? Sicuramente Barbara non ha chiuso al meglio la partita a livello fisico, ha accusato un piccolo problema, di conseguenza verranno effettuati i controlli del caso per capire se sarà a disposizione o meno in vista delle prossime partite.

L'Inter e la Roma saranno avvantaggiate per il prosieguo del campionato dal momento che snon proseguiranno il loro cammino in Europa? Se giocheremo ogni partita come se fosse una finale penso che non ci sarà questa problematica».

CHIARA BECCARI

«Sono contenta più del risultato che della prestazione, perchè era importante vincere contro il Napoli. A livello personale sto cercando di migliorare sulla continuità durante tutto l'arco di una partita e spero di averlo dimostrato oggi. L'aspetto, però, che mi ha resa più felice è stata la reazione di squadra che abbiamo avuto nella ripresa. Una reazione che ci ha permesso di ribaltare il risultato.

Prima della partita contro l'OL Lyonnes avevo sempre giocato a sinistra, ma devo dire che mi sto trovando bene anche a destra, di conseguenza posso dire di non avere preferenze. Anche oggi io e Barbara (Bonansea) ci siamo alternate molto tra destra e sinistra e mi sono sentita a mio agio sia da una parte che dall'altra».

IL TABELLINO

Campionato Serie A femminile, 9° giornata

JUVENTUS – NAPOLI: 2 - 1

Stadio Pozzo – La Marmora (Biella)

Marcatori: 39’pt Kozak (N), 1’st Beccari (J), 40’st Cambiaghi (J)

Juventus: De Jong, Kullberg (1’st Carbonell), Lenzini (39’st Harviken), Calligaris, Cascarino (1’st Krumbiegel), Brighton (1’st Pinto), Rosucci (Cap) (23’st Girelli), Stolen Godo, Beccari, Cambiaghi, Bonansea

A disposizione: Schatzer, Walti, Vangsgaard, Peyraud-Magnin, Thomas, Libran, Moretti

Allenatore: Massimiliano Canzi

Napoli: Beretta, Brooks, Kozak (37’st Sciabica), Floe Nielsen, JusJong Mille, Carcassi (37’st Doucoure), Troan (30’st Vischi), Bellucci (43’st Vanmechelen), Pettenuzzo (Cap), Giordano, Langella

A disposizione: Hornschuch, Manzo, Penzo, D’Angelo, Vergani, Gianfico

Allenatore: Iennaco Alfonso

Arbitro: Gabriele Restaldo

Assistenti: Vittorio Consonni, Salvatore Nicosia

Quarto ufficiale: Mansour Faye

Operatore FVS: Michele Decorato

Ammoniti: 46’pt Kullberg (J), 12’st Jusjong (N)

Prossimo impegno:

UWCL League Phase MD6

JUVENTUS – MANCHESTER UNITED

Allianz Stadium (Torino) mercoledi 17/12/25 ore 21.00