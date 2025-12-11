Da intuizione a realtà: su newsbiella.it la scommessa delle Copertine del Mese dal 2024 FOTO e VIDEO

Un’occasione speciale, un’atmosfera calda e un pubblico straordinario: mercoledì 10 dicembre abbiamo celebrato la nostra prima Serata degli Auguri, ospitati nella splendida location del ristorante Villa Dea, all’interno del Circolo I Faggi di Biella.

"Abbiamo voluto creare questo appuntamento per incontrare amici, clienti, amministratori e tutti coloro che ogni giorno ci seguono e credono nel nostro lavoro. Avevamo un desiderio semplice ma sentito: condividere con voi lo spirito del Natale e dirvi, dal vivo, grazie".

Il nostro impegno quotidiano e la scommessa del 2024

"Ogni giorno lavoriamo per raccontare ciò che accade nel Biellese e in Piemonte, seguendo con coerenza e passione la nostra linea editoriale.

Nel 2024 abbiamo deciso di lanciare una sfida: le Copertine del Mese.

Un progetto pensato per valorizzare i protagonisti del territorio attraverso interviste dedicate e una copertina patinata in stile “web magazine”. Sembrava un azzardo, ma grazie al vostro entusiasmo è diventato un appuntamento atteso, riconosciuto e molto seguito.

Le copertine sono sempre disponibili online, gratuitamente, accompagnate da un video-messaggio del protagonista".

Un momento speciale: la copertina che diventa ricordo

"Durante la serata abbiamo voluto rendere omaggio a tutti coloro che, nel 2024 e nel 2025, sono stati protagonisti delle nostre copertine. Abbiamo consegnato a ciascuno la versione stampata della propria copertina: un ricordo concreto e un gesto per dare valore al loro percorso.

Molti hanno partecipato personalmente; altri, impossibilitati, ci hanno fatto arrivare messaggi pieni di affetto. Tra questi, un videomessaggio particolarmente gradito: quello di Ezio Greggio, che ringraziamo di cuore e che condividiamo con voi qui di seguito".

Grazie, Villa Dea

Un ringraziamento speciale va ai gestori di Villa Dea, che ci hanno accolto con grande disponibilità e ci hanno accompagnato con un aperitivo semplice ma curato, perfettamente in sintonia con l’eleganza della location.