Biella, CGIL in corteo contro il "bilancio ingiusto" FOTO e VIDEO

Stop al riarmo, investimenti su sanità, istruzione, politiche abitative e sociali, prendere i soldi da grandi ricchezze ed evasione fiscale, stop a flax tax e condoni, rinnovare i CNNL pubblici e privati, politiche industriali per contrastare le delocalizzazioni, creare nuovo lavoro, tutelare la salute sul lavoro. Queste alcune delle motivazioni per le quali la CGIL Biella oggi venerdì 12, così come in tutti i capoluoghi di provincia piemontesi a partire da Torino è scesa in piazza, contro la manovra di bilancio sul tavolo del Governo.

Dopo il ritrovo alle 9,30 in piazza Vittorio Veneto, all’angolo con via La Marmora il corteo è proseguito lungo via Italia, la conclusione sarà intorno alle 12.

Si ricorda che in questa giornata potrebbero non essere garantite, presso l’ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

Sul fronte dei trasporti, non saranno garantite a Biella le corse del servizio Scuolabus

Linea 041 Scuolabus A Biella Centro – Cossila - Favaro:

• corsa 004 delle ore 12,10 da scuola Primaria Cossila San Giovanni

Linea 042 Scuolabus B Biella Chiavazza - Pavignano:

• corsa 003 delle ore 16,20 da scuola Primaria XXV Aprile Chiavazza

Linea 058 Scuolabus C Vernato – Vandorno

• corsa 001 delle ore 15,50 da scuola Primaria Cridis

• corsa 006 delle ore 12,10 da scuola Primaria Vandorno

Linea 059 Scuolabus D Pavignano - Vaglio

• corsa 003 delle ore 16,17 da scuola Primaria Pavignano

Linea 060 Navette scuola Infanzia Cerruti via Addis Abeba / via Carso:

• corsa 105 delle ore 8,30 da via Addis Abeba

• corsa 110 delle ore 15,45 da via Carso

Per quanto riguarda ATAP, risulteranno garantite esclusivamente le corse delle linee urbane ed extraurbane con sviluppo prevalente nelle seguenti fasce orarie:

dall’inizio del servizio fino alle ore 8:30;

dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Si consiglia di verificare l’effettiva garanzia delle singole corse, consultando gli orari disponibili sul sito internet www.atapspa.it al link: https://www.atapspa.it/orari/ (le corse garantite sono contrassegnate con il simbolo rombo “ ♦ ” riportato nell’apposita riga “corse garantite in caso di sciopero” in corrispondenza di ciascuna corsa) oppure chiamando il numero verde 800-912716.