Porte aperte al Tempio Crematorio di Biella

Sabato 9 novembre dalle ore 16:00 sarà possibile visitare la struttura, scoprire le fasi del processo di cremazione e interagire con gli operatori del Gruppo Altair La pratica della cremazione si sta diffondendo sempre più e sono molte le persone che consapevolmente si orientano verso questa scelta. Ma molti cittadini non sono informati sui processi che accompagnano i propri cari nell'ultimo viaggio e per questo motivo la società concessionaria T.C.B. srl, partecipata da Gruppo Altair, leader nazionale nella gestione di forni crematori, ed Ecofly srl, altro primario operatore del settore, per la prima volta apre le porte della propria struttura di Biella per una giornata informativa. “Il nostro obiettivo è trasmettere alla comunità la massima trasparenza riguardo ai servizi che offriamo, secondo principi etici molto rigorosi – spiega Francesca Tobanelli, Area Manager del Gruppo Altair –; riteniamo fondamentale educare ed informare la collettività sulle procedure interne adottate da tutti gli impianti del Gruppo e rispondere a qualsiasi domanda o dubbio che i cittadini possano avere". Sabato 9 novembre, dalle 16 alle 18, sarà dunque possibile visitare il Tempio Crematorio situato presso il cimitero urbano in Rione San Biagio a Biella. Il personale della società accompagnerà il pubblico in una visita guidata agli impianti, alle aree tecniche solitamente non accessibili e illustrerà i processi e le misure che vengono adottate, interagendo con il pubblico. “Oltre alla visita dell’intera struttura - conclude Francesco Pescetto, Responsabile del Tempio -, i presenti avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla cerimonia del fiore che si svolgerà in un’atmosfera unica, arricchita dai brani suonati dai nostri musicisti, nonché membri dello staff. Sarà un momento speciale per riflettere e commemorare”. L'appuntamento è dunque per sabato 9 novembre dalle 16 alle ore 18. Oltre alla visita al forno crematorio, vi sarà anche un rinfresco e un piccolo omaggio per tutti i partecipanti.