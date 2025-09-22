 / EVENTI

EVENTI | 22 settembre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 19 al 21 settembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

eventi weekend

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 19 al 21 settembre 2025

Attualità

Alpini, ad Alessandria il Raduno del 1° Raggruppamento: Biella presente in gran numero 

Costume e società 

Cena dei coscritti a Valdilana, le classi '75 si ritrovano a tavola: c'è chi è arrivato dalla Francia  

Cronaca

Uomo in escandescenza a Palazzo Oropa, interviene la Polizia Locale

Scontro sul rettilineo di Pavignano: due giovani in codice verde all’ospedale

Scontro fra due auto a Cossato: automobilisti affidati al 118

Minicar si ribalta a Vigliano Biellese: feriti due ragazzi minorenni

Ponderano, dà in escandescenza al Pronto Soccorso: intervengono i Carabinieri

Sinistro tra tre mezzi a Cossato, coinvolto anche un trattore

Eventi

Biella si mobilita per l’ambiente: un weekend tra "Puliamo il Mondo" e "World Clean Up Day"

“Biella Gioca in Giro”: ottimo riscontro per la terza edizione

Biella celebra i 30 anni del Comando Provinciale dei Carabinieri, con la Fanfara del 3° Reggimento “Lombardia”

Ottimo successo a Tollegno per “Puliamo il Mondo”

Alpini in festa a Casapinta per San Maurizio

Carabinieri, a Biella pubblico delle grandi occasioni per il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Lombardia

A Candelo inaugurata la panchina viole, un gesto concreto di sensibilizzazione

Politica

Tajani in visita nella vicina Valsesia: “Sosteniamo i piccoli comuni e l’Italia che esporta”

Sport

Terminato il Tor330 per i biellesi: ora l'attenzione è rivolta al Tor30

Boccia d’Oro 2025: Burcina e Romagnanese trionfano nelle rispettive categorie

Biellese calcio: i risultati della Serie D, Girone A

Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti: debutto vincente in Coppa Piemonte

Tor30, ottimi risultati per i biellesi: Magagna chiude 5°

Grande partecipazione a Biella per la Stracada 2025

Oltre 140 runners alla Su-per Veglio Trail, prima al traguardo la coppia Nicola-De Giuli

Triangolare amichevole per il Biella Rugby

Giornata dello Sport e del Benessere a Quaregna Cerreto 

A Cossato famiglie e giovani in piazza Croce Rossa per la pedalata ecologica

A Biella la solidarietà è protagonista con la Festa dei Bambini

Calcio, tonfo per Cossato e Fulgor Chiavazzese: gioie biellesi in Prima, al via la Seconda 

Risoincammino richiama a Massazza un gran numero di persone 

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore