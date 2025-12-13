Gaglianico per Telethon: presenti i Protectors LE MC FOTO

Si sta svolgendo oggi, sabato 13 dicembre, in Piazza della Repubblica, il momento centrale della 25ª edizione di “Gaglianico per Telethon”. Alla manifestazione sono presenti anche i Protectors Le MC, con le loro Harley-Davidson.
L’evento ruota attorno alla manifestazione podistica non competitiva “Un Chilometro per Telethon”, aperta alla partecipazione di cittadini di ogni età. Il ritrovo è il via è stato dato alle 14:30.
Accanto alla camminata, la piazza ospita per l’intera giornata attività collaterali, tra cui Pompieropoli per i bambini, oltre a stand informativi, esposizioni e punti ristoro, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio.
I Protectors LE MC si inseriscono nel contesto di una manifestazione che, anche quest’anno, richiama l’attenzione della comunità sul sostegno alla ricerca scientifica promossa da Telethon.