Calcio, tonfo per Cossato e Fulgor: gioie biellesi in Prima, comincia il campionato di Seconda Categoria

Giornata no per le formazioni biellesi impegnate nel girone di Promozione. La Fulgor Chiavazzese incappa nel terzo ko di fila: stavolta cade in casa con il Briga (3-2). Identica sorte anche per il Città di Cossato, sconfitto 3 a 2 dal Borgaro Nobis. Poche gioie anche per il Ceversama, impegnato nel campionato di Promozione: a Varallo, con la Dufour, non va oltre lo 0-0.

In Prima Categoria, senza reti l'incontro tra la Valle Cervo Andorno e il Cigliano mentre le Torri Biellesi, il Gaglianico e la Valle Elvo ottengono successi esterni importanti con Mappanese (2-0), Ponderano (2-0) e Valchiusella (3-2). Infine, buona la prima per la Valdilana Biogliese che comincia il suo cammino in Seconda Categoria con una vittoria di misura proprio con la Pro Roasio. Finisce 2 a 2, invece, la sfida tra Canadà e Vigliano.