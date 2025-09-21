A Cossato famiglie e giovani in piazza Croce Rossa per la pedalata ecologica FOTO e VIDEO

Un evento all’insegna del rispetto ambientale e del divertimento ha coinvolto oggi pomeriggio, 21 settembre, numerosi giovani ciclisti e le loro famiglie. Si tratta della pedalata ecologica che ha visto la partecipazione di circa 200 ragazzini accompagnati dai genitori provenienti da diverse scuole del territorio.

Il percorso, di circa 6 km, ha abbracciato piazza Croce Rossa e altre vie di Cossato per una manifestazione che verrà a lungo ricordata dai partecipanti. Visibilmente soddisfatti gli organizzatori per la buona riuscita dell’evento. Al termine, si è tenuta una merenda in compagnia.