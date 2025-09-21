Cena dei coscritti a Valdilana, le classi '75 si ritrovano a tavola: c'è chi è arrivato anche dalla Francia FOTO

Qualcuno è arrivato perfino da fuori regione e dalla vicina Francia pur di prendere parte alla cena dei coscritti di Valdilana. L'evento, andato in scena nella serata di ieri, 20 settembre, al Circolo di Valle Mosso, ha visto la presenza di 60 persone. Tutti classe '75, ex compagni di scuola delle realtà di Mosso, Trivero, Ponzone, Valle Mosso e dintorni.

A detta dei presenti, un'occasione per ritrovarsi e condividere, dopo tanto tempo, i propri progressi individuali proprio con quelle persone che hanno accompagnato la gioventù di ognuno. Per l'intera compagnia, inoltre, è stata la prima riunione ufficiale dopo la fine del periodo scolastico.

E, come spesso accade, il clima di questo convivio è stato contrassegnato dall'allegria e da un pizzico di nostalgia per il ricordo di passate esperienze ma ora condivise con i compagni di scuola di allora.