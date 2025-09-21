Giornata dello Sport e del Benessere 2025, a Quaregna Cerreto tantissime famiglie FOTO e VIDEO

Quaregna si è animata nella giornata di oggi, 21 settembre, con la Giornata dello Sport e del Benessere, organizzata dalla Pro Loco AQuaregna e patrocinata dal Comune.

L'evento, in scena presso il campo sportivo, ha visto la presenza di quasi 150 bambini, accompagnati dai genitori del paese. Un'occasione speciale per scoprire e provare le varie attività sportive presenti sul territorio, promuovendo uno stile di vita attivo e coinvolgente. Le attività proposte sono state molteplici e adatte a tutte le età.

Tra le più gettonate, il tiro con l’arco, il calcio femminile, la pallavolo, il karate olimpico, insieme ad altre pratiche come l’atletica, il pattinaggio, il tennis, il basket, la difesa personale e la ginnastica dedicata agli adulti. Dagli organizzatori è giunto un grande ringraziamento a tutti gli operatori sportivi e alle associazioni coinvolte, che hanno reso possibile questo evento ricco di energia e passione.

La giornata si è conclusa con tanti sorrisi e nuove scoperte sportive, avvicinando sempre più giovani e famiglie ai benefici di una vita attiva.