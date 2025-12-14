Pettinengo, auguri di Natale a Villa Piazzo: saluti del Sindaco e concerto jazz

Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 20.30, Villa Piazzo a Pettinengo ospiterà un appuntamento dedicato agli auguri di Natale, promosso dall’Amministrazione comunale.

La serata si aprirà con i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione, seguiti da un concerto natalizio. Il programma musicale sarà dedicato alle sonorità degli anni Quaranta e Cinquanta e vedrà protagonista l’Erios Junior Jazz Orchestra 4th, con la voce di Marta De Leo.

Al termine del concerto è previsto un momento conviviale: una festa aperta al pubblico con panettone, pensata per condividere insieme l’atmosfera delle festività natalizie.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti di dicembre e rappresenta un’occasione di incontro tra musica e comunità, in vista del Natale.