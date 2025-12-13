Trasferta biellese alla Maratona di Malaga

Sono in molti gli atleti biellesi che domani, domenica 14 dicembre, saranno impegnati alla "Generali Maratón Málaga (Spagna), uno degli appuntamenti internazionali più partecipati del calendario invernale della corsa su strada.
Alla maratona di 42,195 km prenderanno parte Maurizio Arcuni, tesserato per la Biella Running, insieme a Giuseppe Chieppa, Salvatore Bonura, Antonio Renna, Fabio Peruzzo, Matteo Battaglia e Alessandro Didonè, atleti della Splendor 1922 Cossato.
Alla mezza maratona di 21,097 km si presenteranno al via Massimo Tallarico, Marco Sola e Alberto Gallotto, anch’essi portacolori della Splendor 1922 Cossato.
La competizione si svolge su un percorso cittadino pianeggiante, con partenza e arrivo sul Paseo del Parque, nel cuore della città, a pochi passi dal porto e dal centro storico. Il tracciato attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi di Málaga, affacciandosi a più riprese sul lungomare della Costa del Sol, in un contesto climatico generalmente mite, anche a dicembre.
I portacolori biellesi si confronteranno insieme a migliaia di runner provenienti da numerosi Paesi, in una manifestazione dal respiro internazionale che ogni anno richiama atleti professionisti e amatori, sulle strade della città andalusa. Prossimamente scopriremo i risultati, ma ora è il momento di fare il tifo per loro!