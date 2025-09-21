Alpini, ad Alessandria il Raduno del 1° Raggruppamento: Biella presente in gran numero FOTO

Alpini, ad Alessandria il Raduno del 1° Raggruppamento: Biella è presente in gran numero FOTO

Da Biella ad Alessandria per il Raduno del 1° Raggruppamento degli Alpini. Erano presenti moltissime penne nere del nostro territorio per l'evento odierno che ha visto affluire in città gruppi provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, oltre a delegazioni arrivate direttamente dalla Francia.

Un appuntamento particolarmente sentito, andato in scena a pochi mesi dal grande successo dell'Adunata Nazionale di Biella che ha richiamato lo scorso maggio un gran numero di visitatori. Anche in questo weekend, sono stati resi i giusti onori ai valori che da sempre caratterizzano gli Alpini come la solidarietà, l'impegno quotidiano, il servizio verso la collettività, il rispetto e la memoria delle tradizioni.

Anche i sindaci e le amministrazioni comunali della nostra provincia non hanno voluto far mancare la loro vicinanza, giungendo in gran numero nella realtà di Alessandria.