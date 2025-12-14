Franceschini e Paraggio ad Atreju: “Da Biella a Roma, per portare la voce del territorio e difendere i nostri valori” FOTO

Franceschini e Paraggio ad Atreju: “Da Biella a Roma, per portare la voce del territorio e difendere i nostri valori”

Il Segretario Provinciale e Assessore ai Lavori Pubblici di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini, insieme al Segretario Cittadino e Assessore al Bilancio del Comune di Biella Amedeo Paraggio ad Atreju, la storica kermesse nazionale di Fratelli d’Italia, che quest’anno si svolge ai Giardini di Castel Sant’Angelo, riunendo esponenti del governo, senatori e deputati, dirigenti, amministratori, giovani e militanti da tutta Italia.

«Essere ad Atreju – ha dichiarato Franceschini – significa ritrovarsi nella casa comune della nostra comunità politica, dove si rinsaldano le radici, si condividono visioni e si costruiscono strategie per il futuro. Con Amedeo Paraggio portiamo l’esperienza concreta di un’amministrazione che lavora ogni giorno per il bene dei cittadini, con rigore, identità e spirito di servizio».

L’edizione 2025, intitolata “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta”, ha visto oltre 80 dibattiti e 400 ospiti confrontarsi su temi centrali per il futuro del Paese: sovranità energetica e indipendenza strategica, natalità e politiche per la famiglia, sicurezza urbana e difesa dei confini, identità nazionale e cultura italiana, riforme istituzionali e ruolo dell’Italia in Europa.

Durante la giornata, i due rappresentanti biellesi hanno partecipato a tavoli tematici su bilancio, infrastrutture e rigenerazione urbana, confrontandosi con altri amministratori locali e parlamentari. Un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra il territorio e i vertici nazionali del partito, e per ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia nel promuovere una politica fondata su responsabilità, merito e radicamento.

«Atreju è il luogo dove si costruisce il futuro dell’Italia – ha affermato l’assessore Paraggio –. Per chi, come me, ha l’onore e l’onere di amministrare una città come Biella, è fondamentale confrontarsi con chi ogni giorno affronta le stesse sfide. Portiamo a casa idee, contatti e una rinnovata energia per continuare a lavorare con serietà, trasparenza e visione. La buona politica parte dai territori, e noi vogliamo che Biella sia protagonista».