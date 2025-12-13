Candelo, al Borgo di Babbo Natale c'è anche il Grinch: speriamo non rovini le feste a nessuno! FOTO

Questo fine settimana torna al Ricetto di Candelo il Borgo di Babbo Natale. Il borgo medievale si anima per le feste, accogliendo eventi per grandi e piccoli, compresi alcuni ospiti speciali.

Passeggiando tra le vie del Ricetto, i visitatori possono trovare mercatini, proposte gastronomiche legate alla tradizione e attività dedicate ai bambini, che hanno l’occasione di incontrare Babbo Natale e partecipare alle iniziative natalizie. Il Borgo offre la possibilità di vivere il Ricetto in una veste diversa dal solito, con un percorso che accompagna il pubblico tra le sue caratteristiche strutture storiche e le attrazioni allestite appositamente.

Tra le presenze che attirano l’attenzione c’è anche il Grinch, personaggio ben noto per il suo rapporto complicato con il Natale: una comparsa curiosa e ironica che aggiunge un tocco verdeggiante all'iniziativa. Una speranza è condivisa da tutti: speriamo che, anche questa volta, il Natale resti in salvo.