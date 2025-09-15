Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 12 al 14 agosto 2025

Attualità
Biella, in centinaia al “corteo rumoroso” per la Palestina
AIB Piemonte, a Mondovì il XII Raduno Regionale: c'è anche Biella
Costume e società
Ronco Biellese, inaugurata la XXII Sagra del Pailet: oggi si celebra l'arte
Cronaca
Recuperati gli escursionisti dispersi in montagna
Biella, ubriaco finisce con l’auto nei Giardini Alpini d'Italia
Biella, truffa da 10mila euro con finto maresciallo dei Carabinieri
Giovane disperso in Valle Cervo recuperato dai soccorsi
Doppio sinistro nel Cossatese, anziana alla guida finisce contro un albero
Colpo da oltre 2mila euro a Occhieppo Inferiore
Eventi
Grande pubblico per il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa
A Campiglia Cervo l'arte dei tamburi giapponesi ha conquistato il pubblico
Politica
Presentato a Biella "Sotto Attacco" del senatore Enrico Borghi
Sport
Waterfestival 2025: Viverone accoglie la grande motonautica internazionale
Trofeo Jean Marc Mosca, primi al traguardo Biolcati e Bellardone
Pollone, oggi festa con il tradizionale Minigiro del Trofeo Jean Marc Mosca
Serie A Women’s Cup: finisce 4-0 Juventus Women Napoli
Calcio, il Città di Cossato presenta la nuova stagione: in campo oltre 250 ragazzi delle giovanili
Biella Rugby, primo test stagionale aspettando il via del campionato
Belle prove per Rally & Co, è 2° nella coppa scuderie
Oltre 700 persone alla Corsa della Speranza, a Biella la solidarietà è protagonista con lo sport
L'attesa è finita, è partito il TOR330 -Tor des Géants® 2025: in gara 13 biellesi
Si torna a correre la Piedicavallo-Rifugio Rivetti nel ricordo di Cristian Bonifacio
Tennis, prova superlativa per Stefano Napolitano: a Biella trionfa nel Challenger
Rally & Co, ottima prestazione per Alyssa Anziliero
TOR-330, dopo 8 ore è duello Collé-Buliga: ecco le posizioni dei biellesi in gara