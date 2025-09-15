 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 12 al 14 agosto 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 12 al 14 agosto 2025

Attualità

Biella, in centinaia al “corteo rumoroso” per la Palestina

AIB Piemonte, a Mondovì il XII Raduno Regionale: c'è anche Biella

Costume e società

Ronco Biellese, inaugurata la XXII Sagra del Pailet: oggi si celebra l'arte

Cronaca

Recuperati gli escursionisti dispersi in montagna

Biella, ubriaco finisce con l’auto nei Giardini Alpini d'Italia

Biella, truffa da 10mila euro con finto maresciallo dei Carabinieri

Giovane disperso in Valle Cervo recuperato dai soccorsi

Doppio sinistro nel Cossatese, anziana alla guida finisce contro un albero

Colpo da oltre 2mila euro a Occhieppo Inferiore

Eventi

Grande pubblico per il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa

A Campiglia Cervo l'arte dei tamburi giapponesi ha conquistato il pubblico

Politica

Presentato a Biella "Sotto Attacco" del senatore Enrico Borghi

Sport

Waterfestival 2025: Viverone accoglie la grande motonautica internazionale

Trofeo Jean Marc Mosca, primi al traguardo Biolcati e Bellardone

Pollone, oggi festa con il tradizionale Minigiro del Trofeo Jean Marc Mosca

Serie A Women’s Cup: finisce 4-0 Juventus Women Napoli

Calcio, il Città di Cossato presenta la nuova stagione: in campo oltre 250 ragazzi delle giovanili

Biella Rugby, primo test stagionale aspettando il via del campionato

Belle prove per Rally & Co, è 2° nella coppa scuderie

Oltre 700 persone alla Corsa della Speranza, a Biella la solidarietà è protagonista con lo sport

L'attesa è finita, è partito il TOR330 -Tor des Géants® 2025: in gara 13 biellesi

Si torna a correre la Piedicavallo-Rifugio Rivetti nel ricordo di Cristian Bonifacio

Tennis, prova superlativa per Stefano Napolitano: a Biella trionfa nel Challenger

Rally & Co, ottima prestazione per Alyssa Anziliero

TOR-330, dopo 8 ore è duello Collé-Buliga: ecco le posizioni dei biellesi in gara

