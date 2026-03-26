Pier Paolo Gonnelli torna a Chiavazza, a teatro lo spettacolo “the Full Monty Show, La rivincita degli audaci”

La compagnia teatrale Arco Iris Teatro di Lecco porterà in scena sabato 28 marzo presso il Teatro Parrocchiale di Chiavazza lo spettacolo “the Full Monty Show, La rivincita degli audaci”. Mattatore della serata sarà Pier Paolo Gonnelli, originario proprio di Chiavazza, e quindi già attore biellese che ha lavorato con il teatro dello Zircone, I Nuovi Camminanti e altre compagnie biellesi, prima di trovare l’amore e trasferirsi definitivamente a Lecco.

“Per me, questo spettacolo non è solo un debutto, ma un vero e proprio ritorno a casa – commenta Gonnelli - dopo anni di assenza sul palcoscenico biellese. Calcare il palcoscenico di Chiavazza è un’emozione difficile da descrivere a parole. Ma non sono solo in questa sfida. Accanto a me c’è una squadra straordinaria: i miei compagni d'avventura e la regista Laura Gisella Bono, che con dedizione e una buona dose di coraggio hanno condiviso mesi di prove, risate e fatiche. Insieme, porteremo in scena l’energia travolgente di "The Full Monty Show, la rivincita degli audaci" uno spettacolo che parla di rinascita e di amicizia, valori che sentiamo profondamente nostri. Vi aspettiamo a teatro per condividere con noi questa serata speciale. Non sarà solo uno spettacolo, ma un momento di festa che dedico con tutto il cuore alla ‘mia’ Chiavazza”.

La commedia brillante affronta con grande ironia temi attuali come la disoccupazione e le conseguenze che le difficoltà economiche possono avere sulla famiglia. Quando il protagonista della commedia rischia di perdere la custodia del figlio perché in arretrato con le spese di mantenimento della ex moglie, pensa ad una soluzione un po’ balzana per tirarsi fuori da quel problema: ispirato da un gruppo di spogliarellisti professionisti che si esibiscono in città, i Chippendales, l’uomo decide di dar vita ad uno spettacolo di spogliarello coinvolgendo altri disoccupati, di diverse età, ciascuno alle prese con la sopravvivenza quotidiana.

Lo spettacolo trasmette, soprattutto ai giovani, un messaggio volto al non arrendersi ed al reinventarsi riscoprendo in sé nuove risorse, in qualsiasi momento della vita e ad ogni età. Fa ridere e sperare nonostante le difficoltà della vita, parlando di resilienza e di amicizia e della capacità di ingegnarsi per non cedere ad un destino che sembra già scritto. Lo spettacolo inizierà alle 21 di sabato 28 marzo presso il teatro di Chiavazza.

Biglietti posto unico 15 €. Prevendita c/o acconciature Gaggino via Losana 13/D.