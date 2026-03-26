Ancora piante a terra e un palo inclinato, Vigili del Fuoco in azione a Masserano

Piante a terra e un palo inclinato nei pressi della strada. È quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, nel comune di Masserano.

Tutti disagi causati dalle forti raffiche di vento che hanno colpito il Biellese e l’intera regione Piemonte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per la messa in sicurezza dell’arteria e la rimozione degli alberi abbattuti.

Come riportato da Arpa Piemonte sul proprio bollettino, l’intensa ventilazione si manterrà anche nelle prossime ore ma nella giornata di domani, venerdì 27 marzo, è prevista un’attenuazione dei fenomeni.