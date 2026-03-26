Intelligenza artificiale, scuola e famiglia: a Candelo l'incontro pubblico

La Biblioteca civica “L. Pozzo” di Candelo promuove un incontro pubblico dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nei percorsi educativi, rivolto in particolare a docenti e genitori.

L’appuntamento è in programma venerdì 27 marzo, alle 17.15, nei locali della biblioteca. A coordinare l’iniziativa sarà il professor Andrea Cantone, insegnante di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi tre aspetti principali: l’impiego dell’IA in ambito domestico come supporto allo studio, le sue applicazioni nella didattica e un momento finale di confronto con il pubblico. Verranno proposti esempi concreti di utilizzo, dalla preparazione delle lezioni alla realizzazione di mappe concettuali, schemi e attività educative, con una riflessione sul ruolo del docente e sull’importanza di un uso critico e consapevole di questi strumenti.

Cantone, nato a Biella nel 1977 e autore di romanzi che esplorano l’Africa come luogo di memorie, contrasti culturali e verità sepolte, presenterà anche alcune esperienze svolte in classe, tra scrittura creativa, scenari scientifici e storici, e chatbot educativi. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’insegnante come guida nello sviluppo del pensiero critico e di un approccio responsabile alla tecnologia.

L’ingresso è libero.