Visite, escape room e giri in calesse a Cavaglià per i 300 anni di Villa Salino

Due appuntamenti rivolti a famiglie, giovani e visitatori per i 300 anni di Villa Salino, dimora storica del comune di Cavaglià. Si comincia alle 20 di sabato 28 marzo con uno speciale escape room a cura di BFP Eventi.

L’indomani, invece, dalle 10 alle 17 sarà possibile immergersi nella storia della villa con visite guidate (dalle 10 alle 12) e un altro escape room (dalle 14 alle 17). Ci sarà la possibilità di fare un giro in calesse nel centro storico del paese, a partire dalle 14. Infine, sarà esposta una carrozza storica nei giardini della villa.