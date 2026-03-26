Biella, domenica inizia la Settimana Santa: celebrazioni in Duomo

Serie di appuntamento liturgici per la Settimana Santa in Duomo, a Biella, che culminerà nella domenica di Pasqua, in programma il prossimo 5 aprile.
Domenica 29 marzo - Domenica di Passione
ore 10 l’inizio della celebrazione presso la Chiesa della Ss. Trinità, commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la processione e il Pontificale solenne della Passione del Signore, presiede mons. Vescovo
Le altre celebrazioni seguono l'orario consueto.
Giovedì 2 aprile - Giovedì Santo
ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine
ore 10: Santa Messa Crismale, presiede mons. Vescovo
ore 18: Santa Messa solenne nella Cena del Signore, presiede mons. Vescovo
Mons. Vescovo compirà il segno della Lavanda dei Piedi ad alcuni giovani
ore 21: preghiera comunitaria di adorazione
Venerdì 3 aprile - Venerdì Santo
ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine con il Capitolo Cattedrale
ore 12: "Digiuno in musica", meditazione musicale con il maestro Manuele Barale all'organo
ore 18: Solenne Azione Liturgica della Passione e Morte del Signore, presiede mons. Vescovo
ore 20.45, ritrovo al Belletti Bona: Via Crucis con le parrocchie della Zona Pastorale Città di Biella guidata da mons. Vescovo. I testi sono ispirati all'8° Centenario di San Francesco d'Assisi (1226-2026).
Le offerte raccolte saranno a sostegno dei cristiani di Terra Santa.
Sabato 4 aprile - Sabato Santo
ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine con il Capitolo Cattedrale
ore 21: SOLENNE VEGLIA PASQUALE, presiede mons. Vescovo.
Domenica 5 aprile - Pasqua di Risurrezione
ore 10.15: SOLENNE PONTIFICALE nel giorno della Risurrezione del Signore.
ore 16: Vespri Pontificali di Pasqua seguiti dalla tradizionale processione battesimale all’antico Battistero, con il Capitolo Cattedrale.
Le celebrazioni sono animate dal Coro Parrocchiale di Santo Stefano.