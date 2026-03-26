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COSTUME E SOCIETÀ | 26 marzo 2026, 08:00

Biella, domenica inizia la Settimana Santa: celebrazioni in Duomo

Biella, domenica inizia la Settimana Santa: celebrazioni in Duomo

Biella, domenica inizia la Settimana Santa: celebrazioni in Duomo

Serie di appuntamento liturgici per la Settimana Santa in Duomo, a Biella, che culminerà nella domenica di Pasqua, in programma il prossimo 5 aprile.

Domenica 29 marzo - Domenica di Passione

ore 10 l’inizio della celebrazione presso la Chiesa della Ss. Trinità, commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la processione e il Pontificale solenne della Passione del Signore, presiede mons. Vescovo

Le altre celebrazioni seguono l'orario consueto.  

Giovedì 2 aprile - Giovedì Santo

ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine 

ore 10: Santa Messa Crismale, presiede mons. Vescovo 

ore 18: Santa Messa solenne nella Cena del Signore, presiede mons. Vescovo 

Mons. Vescovo compirà il segno della Lavanda dei Piedi ad alcuni giovani

ore 21: preghiera comunitaria di adorazione 

 Venerdì 3 aprile - Venerdì Santo

ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine con il Capitolo Cattedrale 

ore 12: "Digiuno in musica", meditazione musicale con il maestro Manuele Barale all'organo

ore 18: Solenne Azione Liturgica della Passione e Morte del Signore, presiede mons. Vescovo 

ore 20.45, ritrovo al Belletti Bona: Via Crucis con le parrocchie della Zona Pastorale Città di Biella guidata da mons. Vescovo. I testi sono ispirati all'8° Centenario di San Francesco d'Assisi (1226-2026).

Le offerte raccolte saranno a sostegno dei cristiani di Terra Santa. 

 Sabato 4 aprile - Sabato Santo

ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine con il Capitolo Cattedrale 

ore 21: SOLENNE VEGLIA PASQUALE, presiede mons. Vescovo. 

 Domenica 5 aprile - Pasqua di Risurrezione

ore 10.15: SOLENNE PONTIFICALE nel giorno della Risurrezione del Signore.  

ore 16: Vespri Pontificali di Pasqua seguiti dalla tradizionale processione battesimale all’antico Battistero, con il Capitolo Cattedrale. 

Le celebrazioni sono animate dal Coro Parrocchiale di Santo Stefano. 

g. c.

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