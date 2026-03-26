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EVENTI | 26 marzo 2026, 07:40

Fissata la data del consiglio comunale a Biella con interrogazioni e audizione degli assessori

Tra le interrogazioni c’è "Novità amministrative del 2026" di Buongiorno Biella e Costruiamo Biella

Fissata la data del consiglio comunale a Biella con interrogazioni e audizione degli assessori

Fissata la data del consiglio comunale a Biella con interrogazioni e audizione degli assessori

C'è la convoca del prossimo consiglio comunale di Biella in seduta straordinaria per il giorno 31 marzo 2026, nella sala per le adunanze consiliari presso Palazzo Oropa.

L'inizio è previsto alle 14,30 e all'ordine del giorno c'è la discussione di interrogazioni ed è stata inserita anche come richiesto dalla minoranza l'audizione degli assessori ai Lavori Pubblici Cristian Franceschini e al Bilancio del Comune Amedeo Paraggio. 

Tra le interrogazioni c’è "Novità amministrative del 2026" di Buongiorno Biella e Costruiamo Biella, "Ammodernamento dell’edilizia scolastica? il caso della scuola De Amicis" di Buongiorno Biella, "Segnalazioni manutenzione verde: domandare è lecito, rispondere cortesia" di Biella c’è, "Nuova biblioteca dei bambini: stato dell’arte progetto, lavori e partecipazioni" a firma di Biella c’è, e si parlerà anche della "Revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini"  a proposito di un'interrogazione che porta la firma del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

Terminata la discussione delle interrogazioni, i lavori proseguiranno con l'audizione degli assessori Franceschini e Paraggio sui recenti fatti apparsi sulla stampa. 

s.zo.

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