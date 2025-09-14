 / Valle Cervo

Valle Cervo | 14 settembre 2025, 17:00

A Campiglia Cervo l'arte dei tamburi giapponesi ha conquistato il pubblico FOTO

campiglia cervo

A Campiglia Cervo l'arte dei tamburi giapponesi ha conquistato il pubblico FOTO

Ha richiamato un gran numero di pubblico lo spettacolo dedicato all’arte dei tamburi giapponesi. L'evento, svoltosi venerdì sera, 12 settembre, davanti alla chiesa parrocchiale di Campiglia Cervo, è stato realizzato nell’ambito del progetto “Bosco Sacro – rifugio per i caregivers”.

A esibirsi, in tutta la loro bravura, la realtà di Fudendaiko, la scuola di tamburi giapponesi nata nel 2011 presso il Tempio di Fudenji di Salsomaggiore Terme: il Taiko, l’arte di suonare questi particolari strumenti musicali, affonda le sue radici in riti religiosi, battaglie e celebrazioni popolari.

Oggi questa pratica si è trasformata in una forma d’arte scenica e musicale, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età con la potenza del ritmo e la suggestione del gesto per una rappresentazione che unisce energia e spiritualità. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore