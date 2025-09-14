TOR330-Tor des Géants®, dopo 8 ore è duello Collé-Buliga: ecco le posizioni dei biellesi in gara FOTO e VIDEO

TOR330-Tor des Géants®, dopo 8 ore è duello Collé-Buliga: ecco le posizioni dei biellesi in gara (servizio di Lalla Lalla)

A 8 ore dall'inizio del TOR330-Tor des Géants®, arrivano i primi verdetti in vetta alla classifica: è testa a testa tra il primatista Franco Collé e il diretto inseguitore, Corneliu Buliga, distanziati tra loro da meno di 10 secondi. Sfida accesa anche per la terza posizione con il duello tra il francese Richard Victor e il cinese Jiaju Zhao, ora al 4° posto.

In gara anche 12 biellesi, impegnati in due differenti gruppi. Ecco i loro risultati alle 18 di oggi: Riccardo Eulogio in 280° posizione, seguito da Martino Platini (281°), Enrico Correale (318°), Chiara Tallia (511°), Iacopo Falanga (517°), Giovanni Mozzone (577°), Manuèl Rodriguez (863°), Edoardo Bernascone (971°), Paolo Borra (1029°), Luca Travostino (1106°), Gregorio Reda (1069°) e Uwe Dietmar Eichert (1125°).

In 4, invece, ad affrontare il TOR450-Tor des Glaciers, partito nella serata di venerdì 12 settembre, sempre da Courmayeur. A guidare il gruppo biellese Alberto Parolin, al momento in 76° posizione, che precede Rodolfo De Colle (132°), Riccardo Girardi (133°) e Alfio Rinaldo (137°). In foto, il passaggio dei primi corridori del nostro territorio a La Thuile.