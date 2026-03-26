Biella e Pollone nel calendario degli eventi della Paper Week

Dal 13 al 19 aprile, il Piemonte sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.

Paper Weeker: creatività e formazione sul territorio

In Piemonte sono in programma 10 iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali - che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici. Tra le province coinvolte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Torino.

Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi con la costruzione di piccoli villaggi in cartone o in cui manualità e creatività si fondono per trasformare un foglio di carta in un altro oggetto, a percorsi educativi in cui gli errori di conferimento – ad esempio - diventano protagonisti di un museo.

Per quanto riguarda il Comune di Biella ci saranno laboratori con Diana Carolina Rivadossi dal 17 aprile CARTA VIVA RICICLO, CREATIVITÀ E ARTE PARTECIPATA. L’evento prevede un laboratorio di riciclo della carta, uno di pittura sulla carta realizzata, uno di creazione di maschere di cartapesta e infine uno per la creazione di una vision board. Un’iniziativa culturale e partecipativa, dedicata alla valorizzazione della carta come materiale sostenibile e creativo, in linea con i temi e le finalità dell’economia circolare.

A Pollone il 18 dalle 10 alla proloco ABORATORIO DI CARTAPESTA rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. Fa parte di un progetto più ampio per avvicinare i bambini ai mestieri artigianali e si svolge due sabati al mese. Ogni mese è dedicato ad un mestiere artigiano (per esempio la falegnameria, cucina, ecc.). Aprile sarà il mese della cartapesta;