Tornano le giornate di Plastic Free, appuntamento a Portula

Con l’inizio della primavera ripartono anche le attività di Plastic Free. In questa occasione avrà luogo una passeggiata per i sentieri e i boschi di Portula dove verrà raccolto tutto ciò si troverà con l’obiettivo di sensibilizzare sul grave problema dell’inquinamento da plastica e non solo.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo, alle 14.30, in piazza della chiesa, a Portula. L’invito è di portare guanti e pinze per raccogliere i rifiuti. L’iscrizione all’evento è obbligatoria e gratuita e la trovate nel link seguente: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/14473/28-mar-portula