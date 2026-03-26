 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 26 marzo 2026, 07:20

Tornano le giornate di Plastic Free, appuntamento a Portula

Tornano le giornate di Plastic Free, appuntamento a Portula (foto di repertorio)

Tornano le giornate di Plastic Free, appuntamento a Portula (foto di repertorio)

Con l’inizio della primavera ripartono anche le attività di Plastic Free. In questa occasione avrà luogo  una passeggiata per i sentieri e i boschi di Portula dove verrà raccolto tutto ciò si troverà con l’obiettivo di sensibilizzare sul grave problema dell’inquinamento da plastica e non solo.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo, alle 14.30, in piazza della chiesa, a Portula. L’invito è di portare guanti e pinze per raccogliere i rifiuti. L’iscrizione all’evento è obbligatoria e gratuita e la trovate nel link seguente: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/14473/28-mar-portula 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore