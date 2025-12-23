A Gaglianico la prevenzione non va in vacanza, i Carabinieri incontrano gli anziani al Pranzo di Natale FOTO

Lo scorso 21 dicembre il comune di Gaglianico ha ospitato il tradizionale pranzo per gli auguri natalizi un momento di festa che ha visto la partecipazione attiva delle forze dell’ordine in un’importante operazione di vicinanza e rassicurazione sociale.

Ospite dell’iniziativa è stato il Maresciallo Ordinario Vincenzo Matarazzo, comandante della Stazione Carabinieri di Candelo, che ha colto l’occasione per dialogare con i numerosi cittadini presenti. Al centro del suo intervento, un tema di stretta attualità e grande rilevanza sociale: la prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio.

L'attività di sensibilizzazione è stata condotta in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Gaglianico, rappresentata dall'assistente Barbara Milia. La presenza congiunta del Comandante di Stazione e della Polizia Locale ha offerto ai presenti un segnale forte di coordinamento e protezione, dimostrando come la sicurezza del territorio passi attraverso un dialogo costante tra istituzioni e cittadini.

Il Maresciallo Ordinario Matarazzo ha illustrato con chiarezza i "trucchi" più ricorrenti utilizzati dai malintenzionati, fornendo preziosi consigli pratici per mantenere alta la guardia e invitando tutti a considerare la caserma dei Carabinieri come un luogo di ascolto e aiuto sempre aperto. Il pranzo, organizzato dall'amministrazione comunale, ha così trasformato un momento di gioia natalizia in una fondamentale occasione di educazione alla legalità.

L'assistente Barbara Milia e il Maresciallo Ordinario Matarazzo sono stati calorosamente ringraziati dai partecipanti per la disponibilità e per la capacità di trasmettere serenità e consigli utili in un clima familiare e disteso. Grazie a questa iniziativa, il Natale a Gaglianico non è stato solo un momento di auguri ma un passo avanti concreto verso una comunità più informata, coesa e sicura.