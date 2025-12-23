TT Biella: exploit in C2 per il TT Biella Farmacia Balestrini a Cossato

Nell’ultimo weekend, nei campionati a squadre maschili di tennistavolo, il calendario prevedeva per il TT Biella la settima e ultima giornata del girone di andata. Il bilancio complessivo è di tre vittorie (in C2, D2 e D3), due pareggi (in D1 e D2) e due sconfitte (in B2 e D2).

Domenica si è inoltre svolto il Grand Prix giovanile a Villadossola, che ha visto i ragazzi del vivaio biellese protagonisti con un’importante incetta di medaglie.

Campionati a squadre

Serie B2 – Girone D

Non sono bastati i tre punti di Sergei Mokropolov, ormai entrato stabilmente nell’organico, per evitare la sconfitta al TT Biella Carrozzeria Campagnolo, impegnato in trasferta a Chiavari. I biellesi sono stati superati dal Villaggio Sport con il punteggio di 5-3.

L’incontro avrebbe potuto prendere una piega diversa se il match iniziale fosse girato in altro modo: Matteo Passaro, opposto a Vercesi, ha lottato fino all’ultimo, cedendo solo alla “bella” (9/-8/6/-12/9). Successivamente, la gara è proseguita secondo pronostico, con Mokropolov e Enrico Puppo a far valere la loro superiore caratura tecnica.

Da segnalare anche il match combattuto perso da David Dabbicco contro Vercesi (6/9/-10/11). Completava la formazione di casa Marani; non è invece sceso in campo Francesco Gamba per il TT Biella.

La classifica vede in testa Verzuolo con 14 punti, seguito da Area 172 (12) e Villaggio Sport (10). Seguono Enjoy a quota 8 e poi Genova, Moncalieri e Biella appaiate a 4 punti. Chiude il CUS, ancora fermo a zero.

Serie C2 – Girone A

Prestazione di grande spessore per il TT Biella Farmacia Balestrini, protagonista a Cossato di una brillante vittoria nel derby contro lo Splendor, formazione tra le più solide del girone. Il match, combattuto e appassionante, si è chiuso sul 5-3 per i biellesi, con ben quattro incontri terminati al quinto set, tutti vinti dal TT Biella.

Dopo il primo turno il punteggio vedeva i biellesi avanti 3-0 grazie alle vittorie di Luca Lanza su Pronesti, Giacomo Cenedese su Bianchetto e Lodovica Motta, in grande evidenza, su Marangone. Nel secondo turno è arrivata la reazione dei padroni di casa, che hanno ristabilito la parità sul 3-3.

Nel finale, però, il TT Biella ha ripreso il controllo: Cenedese ha superato Marangone alla “bella” (7/-3/11/-4/10), mentre Motta ha avuto la meglio su Pronesti (8/9/-6/-9/8), chiudendo un incontro da incorniciare.

La classifica, al giro di boa, vede sei squadre su sette racchiuse in due punti: Moncalieri e Novara a quota 8, Regaldi, Splendor, Torino e Biella a 6. Chiude Ossola con 2 punti, ma reduce da una vittoria per 5-0 sulla capolista Moncalieri.

Serie D1 – Girone C

Pareggio per 3-3 per il TT Biella Biella-Legno contro Vercelli. A segno tutti i giovani biellesi seguiti da Stefano Erba: Federica Prola e Stefano Torrero su Roncarolo, Gabriele Marfisi su Schillaci. Per gli ospiti, due punti di Blancussi e uno di Schillaci.

La classifica di metà campionato vede lo Splendor in testa con 11 punti, seguito dal TT Biella e da una formazione valdostana a una lunghezza.

Serie D2 – Girone A

Vittoria netta per il TT Biella Pizzeria Giordano, che supera il Trecate per 6-0 nell’incontro disputato lunedì sera in casa. Successi per Federico Arno, Gianni Massazza e Michele Motta, contro i novaresi Pollastro, Popa e Vitali.

Il TT Biella sale così al terzo posto con 9 punti, a pari merito con una formazione ossolana, alle spalle di Oleggio (12) e Ossola Junior (10).

Serie D2 – Girone C

Nel girone C erano impegnate entrambe le squadre biellesi tra le mura amiche. Il TT Biella Unipol Renaldo ha pareggiato con la capolista Ivrea: due punti di Roberto Fazzari e uno di Andrea Manicotto per i biellesi; per gli ospiti doppietta di Ferraro e punto di Rabogliatti.

Sconfitta invece per il TT Biella Barbera Auto contro il Valledora di Alpignano. In assenza di Hana Hamad, le due vittorie portano la firma del giovane Giacomo Riva. Gabriele Carisio e Federico Villa non sono riusciti a incidere, con Villa che ha mancato un match-point decisivo contro Giacchetta. Per gli ospiti, prima vittoria stagionale.

Serie D3 – Girone B

Ottima prova dei giovanissimi del TT Biella Reale Mutua Pelle & Bagolin, che espugnano il campo dell’Enjoy con un convincente 5-1. Vittorie per Jacopo Siciliano, Daniele Milanesi, Lorenzo La Porta e Davide Ronsisvalle. Il punto della bandiera per i padroni di casa arriva con Lo Cicero.

In classifica, il TT Biella è secondo con 8 punti, a pari merito con il Coumba Freide, a una sola lunghezza dallo Splendor.

Grand Prix giovanile

A Villadossola si è disputata la terza prova del Grand Prix. Presenti undici giovani atleti del TT Biella. In evidenza Lorenzo Piemontese, finalista under 11, e Lorenzo La Porta, finalista under 13. Ottima semifinale per Daniele Milanesi nell’under 15 e vittoria a sorpresa per Gabriele Carisio, che si è aggiudicato la gara under 19-21.

A podio anche Cristina Fazzari (under 15 e under 17) e Chiara Palma (under 19-21). Hanno partecipato inoltre Stefano Martiner Testa, Leonardo Mercuri, Jacopo Aimaro, Davide Ronsisvalle e Manuel Quaglia. La prossima prova è in programma a Cossato ai primi di febbraio.