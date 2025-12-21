A Tollegno una visita speciale alla scuola dell’infanzia

Mattinata speciale alla scuola dell’infanzia di Tollegno, che nei giorni scorsi ha ricevuto una visita particolarmente gradita e ricca di significato.

Il Sindaco e il Vicesindaco, accompagnati da Babbo Natale e da una rappresentanza del Gruppo Alpini di Tollegno, hanno fatto visita ai bambini e alle insegnanti per portare gli auguri di Natale dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.

Tra sorrisi, canti e momenti di allegria, i più piccoli hanno potuto vivere un’esperienza gioiosa e coinvolgente, resa ancora più speciale dalla presenza degli Alpini, da sempre punto di riferimento per il paese, e dall’inconfondibile figura di Babbo Natale, simbolo delle festività e dell’attesa natalizia.

L’Amministrazione comunale ringrazia la direzione scolastica, il personale educativo e il Gruppo Alpini per la collaborazione e la disponibilità, sottolineando il valore di iniziative come questa, che rafforzano il legame tra istituzioni, associazioni e scuola, e contribuiscono a mantenere vivo lo spirito di comunità, soprattutto tra le nuove generazioni.