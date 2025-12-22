Pallavolo Serie D: Il GS Tollegno Cala il Tris e Chiude un 2025 da Protagonista

Il Gruppo Sportivo Tollegno non smette di stupire e conclude l'anno con l'ennesima dimostrazione di forza. Nell'ultima partita del 2025, disputata sabato a Caluso, le ragazze del coach Gregorio Bertoni hanno conquistato una netta vittoria per 3 set a 0 contro Idea Graphic Montanaro, portando a casa altri 3 preziosi punti.

Il dominio delle biellesi è stato inequivocabile fin dall'inizio. I parziali della partita, che vedono Tollegno vincere agilmente, sono stati (25-20, 25-20 e 25-15), a conferma del pieno controllo del match da parte della squadra ospite.

Questo successo suggella un 2025 memorabile per il GS Tollegno, un anno denso di soddisfazioni sportive. Si ricordano l'eccellente quarto posto ottenuto la scorsa stagione nel campionato di Serie D, traguardo significativo per una squadra neopromossa. Non solo, il team in questa stagione ha raggiunto la prestigiosa semifinale di Coppa Piemonte, un appuntamento cruciale che si disputerà a gennaio 2026.

Attualmente, il Tollegno si trova saldamente al primo posto in campionato, con un vantaggio di 3 punti sulle dirette inseguitrici. Un percorso impeccabile che promette un 2026 altrettanto entusiasmante. Le ragazze di coach Gregorio festeggiano così un Natale sereno, pronte a riprendere la corsa verso nuovi obiettivi.

Classifica: TOLLEGNO 29, Lilliput Pallavolo 26, Ticino Volley Team 25, Volley San Paolo 24, Vivienergia Scurato 24, Fortitudo Zanardi 23, Pallavolo Settimo 21, Graphic Idea Montanaro 14, VIRTUS BIELLA 11, Arredofrigo Acqui Aerme 9, Igor Volley Trecate 9, San Rocco Volley 8, Sammaborgo Next Gen 7, Next Pvt Zone Safa 2000 1.