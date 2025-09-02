Le corse della settimana di newsbiella.it da martedì 2 a domenica 7 settembre

Diverse le corse e le camminate in settimana nel Biellese. Il primo appuntamento è mercoledì 3 settembre a Sandigliano con la 21ª Camminata di Sandigliano – Trofeo Renato Zanetto, una manifestazione non competitiva di corsa, di circa 6 km, accompagnata da una camminata ludico motoria di 3 km e da un minipercorso dedicato ai bambini fino ai 12 anni. L’evento è organizzato dal gruppo ANA di Sandigliano, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sandigliano, la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974 – VC008 e il supporto della Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini. Questo il programma: Ore 18.00 – Ritrovo e apertura iscrizioni presso la piscina di Sandigliano (zona Pralino). Ore 18.45 – Partenza passeggiata bambini. Ore 19.00 – Partenza camminatori. Ore 19.15 – Partenza corsa non competitiva. Ore 19.45 – “Pasta Party” per i partecipanti. Per informazioni: Angiolina 338.3305239, Lanza 340.7135357

Giovedì 4 settembre c'è a Pollone il Trofeo Jean Marc Mosca, gara podistica non competitiva. Alle 18 c'è l'apertura delle iscrizioni in piazza del Municipio, alle 19,30 c'è la partenza della gara.

Sempre giovedì 4 settembre ad Arro si corre il 16° Giro delle Risaie, la corsa podistica non competitiva con partenza alle ore 19.00, ormai divenuta appuntamento tradizionale molto atteso.

Venerdì 5 settembre c'è a Candelo (BI) l’appuntamento con la Corsa della Birra e della Salamella, giunta alla sua undicesima edizione e valida come 4° Memorial Vivetta e Giorgio Borri. Il ritrovo è fissato alle ore 18.30 presso l’Eurobar di via Iside Viana 26. La partenza dei bambini e dei camminatori è alle ore 19.15, con un percorso di 600 metri; alle ore 19.30 sarà invece la volta degli adulti con una corsa podistica non competitiva di 6 km, aperta a tutti. Premi e medaglie sono previsti per tutti i bambini, con sorteggio finale, riconoscimenti per i più veloci e per le società più numerose. Saranno presenti medico competente e DAE. Per informazioni: Marco 338.8362440.

A Occhieppo Inferiore c'è il Gir di Cassini, in programma sabato prossimo, 6 settembre. Si tratta di una corsa/passeggiata non competitiva da circa 6 chilometri, a passo libero su fondo misto. A organizzarla la sezione podismo Biella Running della Pietro Micca. Il ritrovo sarà alle 16.30 a Cascina San Clemente, con partenza alle 17. Seguiranno le premiazioni finali. Le iscrizioni sono a offerta libera. Il ricavato netto verrà destinato al restauro dell'affresco della Madonna del Latte al Santuario di San Clemente.

Sabato 6 settembre a Casapinta c'è la Strapinta, una passeggiata ludico-motoria non competitiva di 6,5 km lungo gli spettacolari sentieri sterrati che costeggiano il Lago delle Piane, mentre domenica 7 settembre c'è la Rosazza - Rifugio Madonna della Neve. E' una corsa in montagna non competitiva aperta a tutti i maggiorenni. Km 3,3 – 570 mt di dislivello. Solo salita su sentieri e mulattiere di montagna. QUOTA ISCRIZIONI : € 25 (che comprende il pranzo al rifugio); ritiro pettorali : il giorno della gara dalle ore 7.00 alle ore 8.00. a Rosazza al bar LA STRETTOIA. NON è possibile iscriversi alla sola gara, e il pranzo compreso nella quota di iscrizione è riservato solo agli atleti in gara.

Partenza ore 8.30

Premiazione ore 10.00 al Rifugio Madonna della Neve.

Per iscrizioni: Enzo Peraldo 338 5494174 (no whatsapp)

Iscrizioni entro giovedì 4 SETTEMBRE 2025 (no giorno della gara) alla mail : enzoperaldo@gmail.com con indicato

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI NASCITA, N° DI TELEFONO, chiedo l’iscrizione alla Rosazza-Rifugio Madonna della Neve.

Sempre sabato 6 settembre a Zubiena c'è “Wonnie in giro”. Il Programma prevede alle 9 il ritrovo presso Pro Loco Zubiena, apertura iscrizioni e ritiro pacco gara, alle 9:30/10:00 partenza per il percorso nel centro storico e le colline di Zubiena.

Infine ancora domenica 7 settembre c'è Il Biellese di Corsa, con partenza Cossato 9,30, Valdengo 9,45, Vigliano 10, Chiavazza 10,15, Biella 10.30. Si tratta di una manifestazione non competitiva a passo libero aperta a tutti, in programma domenica 7 settembre 2025. L'evento è organizzato da APD Pietro Micca di Biella, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della Sclerosi Multipla e sostenere le attività dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sul territorio.