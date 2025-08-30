“Il Biellese di Corsa 2025”: sport e solidarietà il 7 settembre

Biella si prepara ad accogliere la sedicesima edizione de “Il Biellese di Corsa”, manifestazione non competitiva a passo libero aperta a tutti, in programma domenica 7 settembre 2025.

Come nella passata edizione, l’evento sarà organizzato da APD Pietro Micca di Biella, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della Sclerosi Multipla e sostenere le attività dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sul territorio.

L’arrivo per tutti i partecipanti sarà fissato presso l’Accademia dello Sport, in Corso Pella 19/B a Biella.

Partenze e percorsi

Le partenze si svolgeranno da diversi punti della provincia, con distanze variabili:

- Cossato – ore 9.30 da Piazza Tempia (17 km)

- Valdengo – ore 9.45 dal Centro Sportivo Alpini, Via Libertà (13,5 km)

- Vigliano B.se – ore 10.00 da Piazzetta di via Getta (10,3 km)

- Chiavazza – ore 10.15 da Piazza XXV Aprile (novità 2025, 5,2 km)

- Biella – ore 10.30 da Piazza Vittorio Veneto (3,4 km)

Lungo il tracciato saranno allestiti i consueti punti di ristoro. Sarà inoltre disponibile un servizio navetta per il rientro alle varie località di partenza, con ultima corsa alle ore 12.30.

Iscrizioni e modalità di partecipazione

Le pre-iscrizioni saranno possibili presso la sede AISM di Biella (Via Piave 11/C) da lunedì 25 agosto a venerdì 5 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00/13.30. Sarà comunque possibile iscriversi fino a 10 minuti prima della partenza in ogni punto.

La quota di partecipazione è di 10 euro e sarà gratuita per i bambini fino ai 10 anni di età.

Oltre al pacco gara, alcuni partecipanti potranno ricevere ulteriori gadget tramite estrazione a sorte, grazie al contributo delle aziende sostenitrici. Al termine della manifestazione, tutti i presenti saranno accolti con un ricco buffet di ristoro.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento ai collaboratori e alle aziende che hanno reso possibile l’iniziativa. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’AISM Biella.