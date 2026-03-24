Primo weekend primaverile ricco di soddisfazioni per il Gruppo Sportivo Favaro, dove diversi atleti si sono cimentati in più gare con buoni risultati. Sabato grande prova per Guido Destefani e Silvio Ogliaro al Castle’S Trail in Valle D’Aosta. Simili soddisfazioni sono state raccolte al Cost to Cost del Piazzo, con Lorenzo Albanese, Simone Dani e Angelo Tolisano. Lodevoli prestazioni anche per Marco Bardelle e Nicolò Rizzato al Chianti Ultra Trail e per Valentina Pozzati alla Maratona di Roma.
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Buone prestazioni per il Gruppo Sportivo Favaro nel primo weekend di Primavera FOTO
Primo weekend primaverile ricco di soddisfazioni per il Gruppo Sportivo Favaro, dove diversi atleti...