Buone prestazioni per il Gruppo Sportivo Favaro nel primo weekend di Primavera FOTO

Primo weekend primaverile ricco di soddisfazioni per il Gruppo Sportivo Favaro, dove diversi atleti si sono cimentati in più gare con buoni risultati. Sabato grande prova per Guido Destefani e Silvio Ogliaro al Castle’S Trail in Valle D’Aosta. Simili soddisfazioni sono state raccolte al Cost to Cost del Piazzo, con Lorenzo Albanese, Simone Dani e Angelo Tolisano. Lodevoli prestazioni anche per Marco Bardelle e Nicolò Rizzato al Chianti Ultra Trail e per Valentina Pozzati alla Maratona di Roma.