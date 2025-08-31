 / Running e Trail

Running e Trail | 31 agosto 2025, 09:00

A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini per una lodevole iniziativa

occhieppo gara

A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini per una lodevole iniziativa (foto di repertorio)

Torna a Occhieppo Inferiore il Gir di Cassini, in programma sabato prossimo, 6 settembre. Si tratta di una corsa/passeggiata non competitiva da circa 6 chilometri, a passo libero su fondo misto. A organizzarla la sezione podismo Biella Running della Pietro Micca.

Come da programma, il ritrovo sarà alle 16.30 a Cascina San Clemente, con partenza alle 17. Seguiranno le premiazioni finali. Le iscrizioni sono a offerta libera. Il ricavato netto verrà destinato al restauro dell'affresco della Madonna del Latte al Santuario di San Clemente.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore