A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini per una lodevole iniziativa

Torna a Occhieppo Inferiore il Gir di Cassini, in programma sabato prossimo, 6 settembre. Si tratta di una corsa/passeggiata non competitiva da circa 6 chilometri, a passo libero su fondo misto. A organizzarla la sezione podismo Biella Running della Pietro Micca.
Come da programma, il ritrovo sarà alle 16.30 a Cascina San Clemente, con partenza alle 17. Seguiranno le premiazioni finali. Le iscrizioni sono a offerta libera. Il ricavato netto verrà destinato al restauro dell'affresco della Madonna del Latte al Santuario di San Clemente.