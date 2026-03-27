Dalle Cinque Terre al Piazzo di Biella, podi e ottimi risultati per i Climb Runners FOTO

Weekend ricco di emozioni, fatica e grandi prove per i portacolori dei Climb Runners. Questi i risultati ottenuti nella 7 chilometri del Cost to Cost: Alessandro Salviati è giunto 4° al traguardo, 8° Marco Bazzocchi, 19° Edoardo Mantello, 20° Eugenio Boggio Marzet, 24° Andrea Musa, 42° Luca Perotto, 73° Marco Solimeo e 85° Pietro Giordani.

Nella maratona di Roma, Martina Baronio ha chiuso la sua gara in 3h18’08” mentre nel Chianti Ultra Trail Luca Grometto è arrivato 383° con un tempo pari a 9h48’34”. Infine, nella cornice delle Cinque Terre, i Climb Runners si sono messi in evidenza al Sciacche Trail da 47 km: 2° posto per Francesco Nicola e 16° per Stefano Comerro.