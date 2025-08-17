“Wonnie in giro” fa tappa a Zubiena

La Fondazione FILA Museum porta la quinta edizione dell’evento nel cuore della Serra morenica, tra percorsi naturalistici, storia e cultura locale.

Dopo le tappe di Oropa e Ivrea, nel 2025 “Wonnie in giro” arriva a Zubiena, piccolo comune biellese noto per il suo centro storico e i panorami sulla collina della Serra. Il percorso toccherà luoghi simbolici come il forno comunitario e la storica passerella sui ciottoli, con una dimostrazione di ricerca dell’oro a cura dei Cercatori d’Oro. In occasione dell’evento sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dell’Oro e della Bessa.

Tre ospiti d’eccezione arricchiranno la giornata: Andrea “Lucky” Lucchetta, Francesco “Ciccio” Graziani e Alessandra Chillemi.

Il Programma prevede alle 9 il ritrovo presso Pro Loco Zubiena, apertura iscrizioni e ritiro pacco gara, alle 9:30/10:00 partenza per il percorso nel centro storico e le colline di Zubiena, il Passaggio a “La Curva dell’Arte” con spettacolo musicale dell’Associazione Belvedere alle 11 al Forno Comunitario di Vermogno, aperitivo con pizza a cura di Vermogno Vive, alle 12 passerella sui ciottoli con dimostrazione pratica dei Cercatori d’Oro infine verso le 13:30/14:00 rientro alla Pro Loco di Zubiena, con stand gastronomici e piatti tipici locali.