Vigliano, conto alla rovescia per la prima passeggiata di primavera

Ritornano le escursioni sul territorio di Vigliano Biellese, accompagnate da guida escursionista ambientale. Si comincia con la prima passeggiata di Primavera, in programma per sabato 28 marzo. L'itinerario prevede un panoramico percorso ad anello che si snoda tra alcuni dei suggestivi vivai di Vigliano, dove il risveglio primaverile dipinge le colline di colori pastello sullo sfondo del profilo delle Alpi Biellesi.

Durante la passeggiata, condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, si attraverseranno sentieri facili, immersi nel verde, con brevi soste dedicate all’osservazione della flora tipica locale e alla lettura del paesaggio. La camminata si svolge a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica. La partenza sarà alle 9.30, con rientro previsto tra le 12.30 e le 13. A seguire, un piccolo ristoro per tutti i partecipanti. Il punto di ritrovo verrà comunicato telefonicamente al momento dell’iscrizione (per info: 340/2551225). La partecipazione alle passeggiate è gratuita ma i posti, per ragioni organizzative sono limitati.

