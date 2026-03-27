Valdigne Triathlon protagonista a Imola, più di 30 atleti presenti con splendidi risultati FOTO

Nello splendido scenario dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, con l’organizzazione perfetta di Imola Triathlon, si sono svolti sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 i Campionati Italiani Assoluti di Duathlon Sprint, i Campionati Italiani di Categoria Age Group, i Campionati Italiani di Duathlon Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Duathlon.

Sempre appassionante la cronaca della gara sul “campo” di Dario “Daddo” Nardone che ha aggiornato e coinvolto il folto numero di pubblico presente. Percorso degno di un Campionato Italiano: la prima run prevedeva il giro dell’autodromo (per circa 5000m), con salite e discese piuttosto impegnative e la bike prevedeva 4 giri con ben otto salite e discese con pendenze tra il 4 e il 7%. Le atlete e gli atleti sono stati quindi messi a dura prova dal tracciato molto selettivo.

Nella gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Femminile ottima prova per le ragazze in verde-turchese-oro con ben 5 atlete nella TOP20! Molto bene Claudia Paladini (7° assoluta), Carlotta Bonacina (9°) e Erica Maculan (11°) sempre nel gruppo di testa fino alla fine della bike. Gare decisamente positive per Silvia Visaggi (15°) e Laura Ceddia (18°), brave con ottimi piazzamenti, Alice Ventre (1°YB), Zoe Orsolini e Rachele Laschi.

Al maschile una gara super per Lukas Lanzinger, 6° assoluto e Diego Lampe, 16°. Ancora piazzamenti di prestigio per Ivan Cappelli, Marco Ratto, il giovane Giacomo Frassati, Thomas Previtali, Marco Barison, Daniele Castelli, Luc Vitali e Davide Lampe. La gara Age Group è stata una vera e propria Festa con quasi 1.000 triathleti a sfidarsi nell’autodromo.

Nella gara Femminile Age Group dove si assegnavano i titoli Italiani di Categoria, straordinaria prova delle "Women" di Valdigne Triathlon, un doppio oro ha portato i colori del Team sul gradino più alto del podio. Alessandra Degiugno: è giunta 17° assoluta nella gara e ha conquistato l’oro italiano M4. Marinella Sciuccati: ennesimo titolo per la “Regina dei Duathlon”, oro italiano M5 . Brave le giovani Sofia Folino, 7° tra le Junior e Chiara Perissinotto, 20° tra le S1.

Anche nella Gara Maschile enormi soddisfazioni per I colori verde-turchese-oro in una competizione che vedeva quasi 700 partenti! Un' altra medaglia, da aggiungere alle centinaia già in suo possesso, per il "ragazzo romagnolo" Michele Vanzi, argento tra gli M8; gran gara di Edoardo Mazzucco, 12° assoluto e bronzo S2, ottime prestazioni per Filippo Gai, Andrea Manzotti, Nicola Zorcolo e per Dario De Luca (all’esordio nella disciplina). Ancora piazzamenti positivi per Lorenzo Gatti, Ludovico Demarchi anche lui all'esordio, Glauco Pertel e Dario Nitti.

Domenica mattina è andata in scena la spettacolare gara delle Staffette 2+2, gara sempre molto avvincente, combattutissima e fortemente voluta dai Team, tantissime le Squadre messe in campo dalle Squadre italiane presenti. Ben 4 le formazioni 2+2 presentate dal team verde-turchese-oro.

Grande la prestazione della Squadra 1 composta da Carlotta Bonacina, Lukas Lanzinger, Claudia Paladini, Diego Lampe che conquista uno strepitoso bronzo italiano!

Ottime le gare delle altre 3 Staffette, ecco i nomi dei protagonisti con il loro piazzamento su più di 50 staffette in gara: Maculan, Ratto, Visaggi e Frassati (9°); Ventre, Previtali, Ceddia e Vitali (13°); Orsolini, Davide Lampe, Laschi, Gai (20°). Risultati top per il team e per gli atleti.

Nel pomeriggio, si è disputato il Campionato Italiano di Coppa Crono di Duathlon. Il Team Femminile composto da Marinella Sciuccati (M5), Alessandra Degiugno (M4) e Chiara Perissinotto (S1) ha conquistato un importante 17° posto, con una prova maiuscola, dimostrando che l’impegno e passione per lo sport possono portare grandi risultati. Il Team Maschile 1 composto da Cappelli, Barison e Mazzucco ha conquistato, con tre splendide frazioni, un meraviglioso argento italiano dietro alla squadra di DoloTeam, per i tre Atleti Valdigne un’altra grande prestazione dopo lo spettacolare bronzo di Cervia. Gara top anche per il Team Maschile 2 composto da Manzotti, De Luca e Zorcolo che hanno ottenuto un prestigioso 17° posto, buona gara per il Team 3 composto da Vanzi, Nitti e Pertel che ha chiuso la propria fatica in 1h e 14’.

Ora gli atleti del Team sono attesi dalla 1° prova del Campionato Giovanile Nord Ovest a Vigevano il 12 aprile e dal Campionato Italiano di Duathlon Classico sempre il 12 aprile a Pontoglio (BS).