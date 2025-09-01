Casapinta, lo sport è protagonista: al Lago delle Piane la Strapinta e la gara MTB XC

Il fine settimana del 6 e 7 settembre si preannuncia come un'entusiasmante parentesi dedicata agli sport all'aria aperta, immersi nella splendida cornice del Lago delle Piane a Casapinta. La Pro Loco di Casapinta, con il patrocinio del Comune e il supporto tecnico di ASD Podistica Vigliano Biellese e ASD Lessona Bike Team, ha organizzato una due giorni all'insegna della corsa e della mountain bike, entrambe giunte alla loro seconda edizione, con l'obiettivo di promuovere la scoperta del territorio.

L'evento avrà inizio sabato 6 settembre alle 17.30 con la Strapinta, una passeggiata ludico-motoria non competitiva di 6,5 km lungo gli spettacolari sentieri sterrati che costeggiano il Lago delle Piane. Un appuntamento che non è solo sport – la gara è inclusa nel circuito FIDAL Piemonte – ma anche un momento di festa e convivialità. Sono previsti infatti un pacco gara del territorio, un ristoro casapintese con la possibilità di fermarsi per una grigliata a base di panino con la salamella o verdure e formaggio accompagnati da ottima birra, e poi premi speciali saranno assegnati al primo uomo e alla prima donna classificati, al partecipante più giovane e a quello più anziano, a tutti i bambini presenti, e ulteriori premi ad estrazione per tutti gli altri partecipanti.

Il weekend proseguirà domenica mattina alle 9.30 con la competizione di MTB XC, che vedrà gli appassionati sfidarsi su un percorso di 6 km attorno al lago, ripetuto in base alle diverse categorie. La gara, aperta a tutti i tesserati CSAIN e altri enti, prevede un riconoscimento per ogni partecipante, oltre a premi dedicati ai primi classificati di ciascuna categoria e alle prime tre società. La Pro Loco offrirà inoltre ulteriori premi e il ristoro finale.

“Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente sportivi e appassionati di tutte le età per questa due giorni, che incarna perfettamente i valori in cui credono tutti i volontari della nostra associazione: amore per il territorio e spirito di comunità. Vi aspettiamo numerosi il 6 e 7 settembre - ha dichiarato Luca Sportelli, presidente della Pro Loco di Casapinta - Ringrazio per il sostegno e la preziosa collaborazione le associazioni che ci hanno affiancato, ASD Podistica Vigliano Biellese e ASD Lessona Bike, il Comune di Casapinta e tutti gli sponsor e le aziende che hanno creduto in questa iniziativa”.