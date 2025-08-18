 / EVENTI

EVENTI | 18 agosto 2025, 08:40

Zanzare: serata informativa a Cerrione

Zanzare: serata informativa a Cerrione

Zanzare: serata informativa a Cerrione

Venerdì 22 agosto alle ore 20.45 si terrà presso il Centro Polivalente di Piazza Banino, frazione Vergnasco di Cerrione, una serata informativa sulle zanzare, rivolta a tutta la cittadinanza.

L’incontro sarà guidato dal dottor Davide Bruciaferri del Centro Operativo per la lotta alle zanzare Biellese, Alto Vercellese ed Eporediese, che affronterà vari aspetti legati a questi insetti.

Il programma prevede:

- ambienti di vita, abitudini e ciclo vitale delle zanzare;

- le specie di zanzare moleste presenti sul territorio;

- metodi di monitoraggio e lotta per il controllo delle zanzare;

- zanzare e problematiche sanitarie;

- il ruolo della popolazione e delle Amministrazioni comunali nel contenimento delle zanzare;

- spazio finale alle domande del pubblico.

Un appuntamento pratico e divulgativo, utile a conoscere meglio gli insetti e contribuire alla gestione del territorio.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore