Biella, aperte le iscrizioni alla mensa scolastica: tutti i dettagli

Fino al 30 maggio 2026 sarà possibile iscrivere gli alunni al servizio di ristorazione scolastica del Comune di Biella per l’anno scolastico 2025/2026. L’adesione, sia per nuove iscrizioni sia per i rinnovi, avverrà esclusivamente in modalità digitale attraverso il Portale Genitori, accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’Amministrazione comunale conferma anche per quest’anno il mantenimento delle tariffe attuali, nonostante l’inflazione generale dei costi. Il prezzo del singolo pasto continuerà a essere determinato in base all’ISEE, con importi che vanno da 1 a 6 euro a pasto. È previsto uno sconto del 15% per i nuclei familiari con più figli iscritti al servizio.

Resta obbligatorio il saldo di eventuali debiti relativi all’anno scolastico precedente entro il 31 luglio 2025: solo in presenza di una posizione regolare sarà possibile procedere con l’iscrizione per il nuovo anno. La gestione del servizio – comprese le ricariche del credito e l’annullamento giornaliero dei pasti – sarà interamente a carico delle famiglie, da effettuarsi tramite apposita app o numero telefonico automatico. Non saranno più accettate disdette telefoniche presso l’ufficio istruzione.

Il Comune, consapevole delle possibili difficoltà per alcune famiglie nella gestione digitale, ha attivato un servizio di supporto presso Palazzo Pella e tramite sportello dedicato, contattabile al numero 324 901 3184 o via email all’indirizzo sportellodigitale@gmail.com.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico entrerà inoltre a pieno regime il nuovo capitolato di appalto per la mensa, firmato nei mesi scorsi, che punta a rafforzare la qualità e la sostenibilità del servizio offerto agli studenti biellesi.

Per ulteriori informazioni e per procedere all’iscrizione, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Biella (www.comune.biella.it) o accedere direttamente al Portale Genitori: https://www3.itcloudweb.com/biellaportalegen.