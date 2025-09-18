Commissione mensa nelle scuole di Biella: in arrivo il regolamento

La mensa scolastica è considerata un momento educativo a tutti gli effetti, oltre che un’opportunità per studentesse e studenti di avvicinarsi a un’alimentazione varia. Nel prossimo Consiglio comunale di Biella i consiglieri saranno chiamati ad approvare il regolamento per la commissione mensa.

L’assessore all’Istruzione Livia Caldesi ha spiegato che, fino ad oggi, tale regolamento non era presente e che l’amministrazione ha deciso di introdurlo per garantire maggiore partecipazione e trasparenza.

Il documento prevede la composizione dell’organo con: un rappresentante dell’istituto comprensivo, un insegnante, lo stesso assessore all’Istruzione, un rappresentante della ditta appaltatrice del servizio, un membro del personale di cucina e un dirigente comunale. La commissione avrà ruolo consultivo: potrà formulare suggerimenti e collaborare con la scuola e con l’amministrazione. Le riunioni dovranno svolgersi almeno due volte all’anno.

"Io una volta alla settimana vado a rotazione in una mensa scolastica – ha aggiunto l’assessore Caldesi –. Ritengo che il servizio sia buono, anche se spesso la percezione purtroppo non è questa, ma è comprensibile. Negli anni i menù sono cambiati molto: una volta c’era molta carne, oggi si prediligono i legumi. I piatti non sono molto conditi, ma si tratta di indicazioni fornite dall’Asl, con l’obiettivo di favorire il benessere dei bambini".

Questo anno è il secondo consecutivo che fin dal primo giorno di scuola i bambini hanno a disposizione il servizio e qualche giorno prima non sono mancate polemiche per via della dell’invio da parte del Comune di una lettera agli istituti comprensivi, nella quale si sollecitava il personale scolastico a “collaborare” per agevolare il recupero degli insoluti, contattando le famiglie morose e avvisandole di dover andare a prendere il figlio o la figlia in pausa pranzo qualora non avessero ancora provveduto all'adempimento.

Secondo il rapporto di Save the Children "Scuole disuguali. Gli interventi del Pnrr su mense, tempo pieno e palestre", nel 2024 il Piemonte era al primo posto a livello nazionale per accesso alla mensa scolastica, con il 58,7% degli alunni della primaria e della secondaria di I grado (la media nazionale è del 36,9%), e per quanto riguarda Biella, la nostra città è al top della province italiane con il 72%, seconda soltanto a Trento che raggiunge il 91,6%.