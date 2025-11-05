Biella, mensa scolastica: approvata la lista degli insoluti, avviato il recupero crediti

Mensa nelle scuole di Biella, avanti tutta con il recupero crediti nei confronti delle famiglie che non sono in regola con il pagamento.

Il Comune ad agosto era stato chiaro: aveva aperto le iscrizioni al servizio per il nuovo anno che aveva già attivato per gli istituti che ne avevano fatta richiesta fin dal primo giorno, ma aveva messo come condizione che per iscrivere gli studenti, le famiglie sarebbero dovute essere in regola con i pagamenti. Ad agosto il Comune avanzava infatti ancora come qualcosa come 70 mila euro dalle famiglie. Risultato: qualcuno ha pagato, ma non tutti. E in questi giorni, attraverso una determinazione, ha approvato la lista di carico relativa agli utenti morosi del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2023/2024. Secondo quanto riportato nel documento, la somma che non risulta ancora versata dalle famiglie relativamente a quegli anni, alla data odierna, è di 18.028,96 euro.

Nel dettaglio, secondo il provvedimento, il mancato pagamento riguarda: 3.739,02 € relativi alla scuola dell’infanzia; 10.323,89 € relativi alla scuola primaria e 3.386,02 € relativi alla scuola media. A questi si aggiungono 580,03 € per spese di notifica.

L’attività di accertamento delle morosità era già stata avviata nel corso del 2024, tramite l’emissione degli avvisi di pagamento. Poiché una parte degli utenti non ha comunque provveduto al saldo, ora il Comune passa alla fase successiva: l’affidamento al concessionario per la riscossione coattiva.

Il servizio sarà curato da una società con sede in provincia di Napoli, già incaricata della riscossione coattiva delle entrate comunali in virtù della Determinazione n. 868 del 10 agosto 2022.