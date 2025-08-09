A Vigliano le passeggiate di fine estate

Il comune di Vigliano Biellese propone due speciali appuntamenti all’aria aperta con le “Passeggiate di Fine Estate”, un’iniziativa pensata per offrire momenti di benessere, scoperta del territorio e socialità attiva. Le passeggiate rientrano nel progetto “Attivamente Senior”, promosso dal Comune e realizzato con il contributo della Regione Piemonte, nell’ambito degli interventi del Piano per l’Invecchiamento Attivo (PIA).

Le due escursioni proposte, guidate da un esperto escursionista ambientale, offrono la possibilità di vivere in modo lento e consapevole gli spazi verdi e le bellezze paesaggistiche di Vigliano Biellese. I percorsi sono semplici, adatti a tutti non presentano particolari difficoltà. Ogni passeggiata si concluderà con un momento conviviale gratuito, con un piccolo rinfresco finale. L’iniziativa è totalmente gratuita per i partecipanti, con posti limitati per ragioni organizzative ed è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 340/2551225.

La prima passeggiata è in programma per domenica 14 settembre con un percorso tra le colline di Vigliano per riscoprire un patrimonio naturalistico spesso trascurato ma ricco di fascino e biodiversità. Durante la passeggiata, condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, si attraverseranno sentieri facili immersi nel verde, con brevi soste dedicate all’osservazione della flora tipica locale e alla lettura del paesaggio. La camminata si svolgerà a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica. La partenza sarà alle 9.30 presso la Biblioteca di Vigliano.



Si prosegue con la seconda passeggiata, in programma per domenica 28 settembre, con un itinerario pomeridiano che segue il corso dei canali e rogge viglianesi, tra antichi argini, vegetazione spontanea e scorci suggestivi. La passeggiata si sviluppa in pianura, su strade bianche e sentieri accessibili, e accompagna i partecipanti alla scoperta del legame tra Vigliano e i suoi corsi d’acqua, elemento naturale e culturale che ha segnato nei secoli il paesaggio e la vita della comunità. Il via sarà alle 14.30 sempre dalla biblioteca, con rinfresco finale.