Candelo si tinge di blu per una comunità più accogliente, creatività e inclusione al Ricetto

Clima di comunità a Candelo per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a base di incontri, creatività e condivisione. Nella prima serata di ieri, 2 aprile, al Ricetto, ha avuto luogo esposizioni di fumetti e illustrazioni delle scuole, oltre a momenti di confronto per parlare di autismo e attività dedicate ai più piccoli, pronti ad esprimersi attraverso il disegno e la fantasia. L’evento si è poi concluso con un apprezzato aperitivo tra le rue del borgo medievale.

La manifestazione ha visto in campo varie realtà, presenti con un dettaglio di color blu, come ANGSA Biella, Pro Loco, Tac Associazioni Candelo, Toro Club Candelo 1973 e Bar la Torre, tutti visibilmente soddisfatti per l’affluenza e il calore dimostrato dai partecipanti, con l’obiettivo condiviso di costruire una comunità più accogliente. L'11 aprile, sempre a Candelo, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, ci sarà un Concerto in Blu, tenuto dal Biella Ghospel Choir, a favore della Casa per l'Autismo.