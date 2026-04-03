Cerrione in Europa, al via la mobilità Erasmus+ in Grecia FOTO

Il comune di Cerrione conferma la propria capacità progettuale e il forte impegno nell’ambito dell’innovazione sociale e dell’apprendimento permanente con l’approvazione del progetto Erasmus+ KA122 “LEARNING FOR ACTIVE PARTICIPATION, CITIZENSHIP AND CIVIC SERVICES – PACES” (N. ​2025-1-IT02-KA122-ADU-000341254) da parte della Commissione Europea.

Un risultato significativo, che premia la qualità della proposta presentata e la visione europea dell’amministrazione, sempre più attenta a creare opportunità concrete di crescita transnazionali per il territorio. Il progetto prevede due mobilità in Grecia: la prima ha preso il via nei giorni scorsi, con la partenza del gruppo di 15 partecipanti il 29 marzo alla volta di Kilkis e rientro previsto per sabato 4 aprile, guidata dal sindaco Davide Chiarletti e dal vice Anna Maria Zerbola.

Durante la settimana, i partecipanti sono stati coinvolti in un ricco programma di attività formative, esperienziali e culturali. Le finalità educative del progetto Erasmus+ sono fortemente orientate allo sviluppo di competenze nel campo dell’inclusione sociale, delle pratiche civiche, della partecipazione attiva e del lavoro di comunità. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino modelli organizzativi e buone pratiche europee, rafforzare le proprie capacità professionali e sviluppare nuove competenze trasversali, tra cui il lavoro in rete, la comunicazione interculturale e l’analisi dei bisogni sociali.

Questa esperienza rappresenta un’importante occasione di crescita non solo per i partecipanti adulti ma per l’intera comunità di Cerrione, che potrà beneficiare del trasferimento delle conoscenze e delle esperienze acquisite a livello greco. Ancora una volta, il Comune dimostra come anche i territori locali possano essere protagonisti attivi in Europa, promuovendo inclusione e cittadinanza consapevole.