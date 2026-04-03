Ori, argenti e bronzi per Bi Roller ai Campionati Regionali Pista

Grandi risultati per gli atleti Bi Roller anche ai Campionati Regionali Pista che si sono svolti in due tranches, per le categorie Giovanissimi ed Esordienti a Biella e per le categorie dai Ragazzi 12 ai Master alla pista della Colletta a Torino.

La prima tornata di gara si è svolta l’8 marzo al Palapajetta di Biella, con l’organizzazione di Bi Roller Pattinaggio Biella che, grazie alla preziosissima collaborazione degli sponsor Massera, De Mori, Acqua Lauretana, Sellmat, Feltyde, ha omaggiato con ricchi pacchi gara tutti i partecipanti e anche i piccolini della cucciolata.

L’unica atleta Bi Roller partecipante a questa competizione, Annalisa Scolaro, Esordiente, nonostante una brutta caduta nella prima gara che ha comportato numerose abrasioni e una slogatura al polso, ha gareggiato con grinta e determinazione, migliorando le sue prestazioni di gara in gara, dalla destrezza, alla 2 giri e infine alla lunga di 10 giri, ottenendo un ottimo posizionamento sulla gara più lunga.

La gara di Campionato Regionale su pista parabolica per le categorie maggiori, dopo un rinvio causa maltempo che ha purtroppo costretto gli atleti biellesi che fanno parte del team Hard Legs a rinunciare alla mezza maratona di Berlino che era nella stessa data, si è svolta domenica 29 marzo alla pista della Colletta di Torino e ha comportato la qualifica ai campionati italiani per tutti gli atleti, comprese le assenti giustificate con certificato medico, Susanna Rocchetti e Matilde Granitzio.

In gara, gli atleti Bi Roller hanno brillato conquistando alcuni primi posti e diverse posizioni sul podio: innanzitutto, 1’ posto per la staffetta americana che ha visto gareggiare insieme i fratelli Achille e Annibale Sangiorgi e Michele Rocchetti con Andrea Mazzola come riserva. Il team si è aggiudicato l’oro, il gagliardetto di Campione Regionale per tutti i partecipanti e la qualifica di americana per i Campionati Italiani Pista che si svolgeranno a fine giugno a Bellusco.

Come già nei Regionali Strada, ancora podio in entrambe le gare per i due atleti della categorie Junior M: nella gara lunga 5000 metri a punti. 1’ posto per Michele Rocchetti e 2’ posto per Andrea Mazzola, nel giro sprint 2’ posto per Andrea Mazzola e 3’ posto per Michele Rocchetti.

Ottime prestazioni anche per l’atleta della pari categoria femminile, Matilde Zanchetta, che a causa di una caduta che ha pregiudicato l’arrivo al traguardo nel giro sprint, ha avuto la possibilità di ripetere la gara e ha conquistato la 3’ posizione, 4’ posto invece nella gara lunga 5000 metri a punti. Buona performance anche per i due atleti Senior: nel giro sprint Annibale Sangiorgi è arrivato in 5’ posizione e Achille Sangiorgi in 7’, nella gara lunga invece 5’ posizione per Achille Sangiorgi e 8’ per Annibale Sangiorgi.

Grazie a questi risultati, Bi Roller ha conquistato la 3’ posizione in classifica generale: ottimo esordio di stagione e buone prospettive per un calendario fitto di impegni agonistici molto impegnativi!

Concluso il capitolo dei Campionati Regionali, momenti indispensabili per la qualifica ai Campionati Italiani, a partire dai prossimi giorni si svolgeranno le gare nazionali ed internazionali che proseguiranno fino a fine settembre: si inizia a Pasquetta con la gara del trofeo interregionale di CNO a Paderno d’Adda, per le categorie dai Giovanissimi agli Allievi, la settimana di metà aprile un gruppo di 5 atleti andrà a gareggiare a Geisingen, sulla pista indoor più veloce d’Europa, seguiranno appuntamenti di German Cup e trofei in Italia.