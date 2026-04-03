Pollone, cura del verde e opere di pulizie al Parco Burcina

Presso il Parco della Burcina, in località Incrocio Galinit, è stato portato a termine un intervento di cura del verde in collaborazione con gli allievi del corso giardinieri di ENAIP. Lo riporta il Parco Ticino Lago Maggiore sui propri canali social: “Mentre i ragazzi si sono occupati della potatura delle alberature, la nostra squadra ha completato l'opera con il decespugliamento e la pulizia integrale del Sentiero dei Narcisi. Ringraziamo i nostri operatori e gli studenti per l'impegno costante nel preservare il decoro e la biodiversità di questa storica area protetta, rendendo i sentieri nuovamente pronti ad accogliere i visitatori”.