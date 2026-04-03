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CRONACA | 03 aprile 2026, 16:00

Furgone avvolto dalle fiamme, attimi di paura a Cerreto Castello FOTO

Il mezzo avrebbe riportato gravi danni alla carrozzeria, in corso di accertamento anche le cause del rogo.

Furgone avvolto dalle fiamme, attimi di paura a Cerreto Castello (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Furgone avvolto dalle fiamme, attimi di paura a Cerreto Castello (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Attimi di paura nel comune di Quaregna Cerreto dove nel primo pomeriggio di oggi, 3 aprile, si è verificato un incendio ad un furgone. Il fatto è avvenuto lungo la Provinciale che, dall’uscita della Superstrada, porta al centro di Cerreto Castello. 

Dalle informazioni raccolte, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e successiva bonifica. Il mezzo avrebbe riportato gravi danni alla carrozzeria. In corso di accertamento anche le cause del rogo.

g. c.

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