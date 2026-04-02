50a edizione dell’Alpàa confermata: la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte a sostegno dell’iniziativa

Dal 10 al 19 luglio Varallo tornerà a essere il cuore pulsante dell'estate valsesiana: la cinquantesima edizione dell’Alpàa è stata confermata, grazie all’intervento delle istituzioni, in primis Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Unione Montana Valsesia, intervenute a sostegno dell’iniziativa.



«Siamo soddisfatti che sia stato raggiunto il risultato più importante: dare continuità a questo evento, così significativo per il territorio, non solo Vercellese, ma dell’intero Alto Piemonte» è il commento del presidente della Camera di Commercio Angelo Santarella. «L’amministrazione camerale ha deciso in modo unanime di intervenire tempestivamente, offrendo un contributo concreto per superare una fase di criticità e rendere possibile l’edizione numero cinquanta dell’Alpàa. Lo abbiamo fatto con la consapevolezza che la manifestazione rappresenta un elemento di attrattività del territorio e di dinamicità per le nostre imprese» sottolinea Santarella. «Con questo intervento la Camera di Commercio non si limita a garantire un supporto economico, ma rinnova un patto di fiducia verso un sistema territoriale capace di fare fronte comune, nel momento del bisogno, per tutelare le proprie risorse. E l'intesa raggiunta dimostra che quando gli obiettivi sono condivisi si trovano soluzioni anche alle sfide più complesse».